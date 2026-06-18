Рост объемов ввода жилья в Башкирии вновь сменился падением

В мае в Башкирии сдали 118,1 тыс. кв. м жилья — это самый низкий показатель с января. По сравнению с маем прошлого года объемы снизились на 35,4%.

В январе, по данным Башстата, ввели в эксплуатацию 98 тыс. кв. м жилых помещений, в феврале — 131,8 тыс. кв. м, в марте — 131 тыс. кв. м, в апреле — 169,1 тыс. кв. м. Таким образом, совокупная площадь нового жилья в первые пять месяцев составила 648 тыс. кв. м. Отставание от января — мая 2025 года — 24,2%. По итогам января — апреля отставание составляло 21,1%.

По итогам первых четырех месяцев общая площадь нового жилья в многоквартирных домах оказалась выше прошлогодних результатов на 18,9%, однако к концу мая опережение сменилось отставанием на 28,8%. В индивидуальном жилищном строительстве отставание сократилось с 25,1% до 23,5%.

Идэль Гумеров