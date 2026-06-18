Улицу на въезде в Уфу перекроют для ремонта

С 20 июня в Уфе начнут перекрывать движение по улице Заки Валиди на участке между улицами Воровского и Карла Маркса, сообщает пресс-служба АО «Башавтотранс».

Ограничения связаны с ремонтом дороги. Как сообщал «Ъ-Уфа», на участке длиной 1,5 км обновят дорожное покрытие и заменят люки. Работы будет вести ООО «Дортрансстрой».

На время фрезерования дороги будут закрывать по одной полосе, а на время укладки асфальта — по половине проезжей части. Ограничения продлятся до 20 июля.

Идэль Гумеров