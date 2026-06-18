обновлено 15:28
Объявлена дата выборов в заксобрание Пермского края
В Пермском крае дан старт избирательной кампании по выборам депутатов в заксобрание региона, соответствующее постановление приняли сегодня депутаты. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края пройдут по смешанной системе. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов-одномандатников и региональные партийные списки. По данным избиркома Пермского края, всего будет избрано 60 депутатов. Кандидаты смогут выдвигаться с 20 июня до 20 июля.
Процедура сдачи документов на регистрацию пройдет с 6 июля по 5 августа. Решение о регистрации комиссия примет до 14 августа