В Прикамье за первые пять месяцев года ввод жилья сократился на 18,2%

В январе — мае 2026 года на территории Пермского края организациями и индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 7749 квартир общей площадью 646,8 тыс. кв. м, что составило 81,8% к вводу жилья в январе — мае 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Индивидуальными застройщиками введено в действие 448 тыс. кв. м, что на 15,5% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В январе — мае 2026 года на территории Пермского края застройщиками было введено в эксплуатацию 137 единиц нежилых зданий общей площадью 193 278 кв. м.