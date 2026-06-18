Участок трассы М-5 на подъезде к Самаре передан в региональную собственность

Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Самаре передан в ведение Самарской области. Соответствующий акт приема-передачи объекта уже подписан. Об этом сообщает Поволжуправтодор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Указанная дорога является продолжением Московского шоссе . По функциональной классификации этот участок относится к дорогам регионального значения.

Общая протяженность дороги составляет 12 км. Она относится к IВ категории и включает четыре полосы для движения с разделительной полосой.

В минувшем строительном сезоне дорожные службы обновили участок. Они обустроили слои износа, оборудовали надземный пешеходный переход и смонтировали лестницы для пешеходов по обеим сторонам дороги.

Георгий Портнов