В Челябинской области появится отдельный председатель правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил разделить должности главы региона и председателя правительства региона. Об этом он сообщил во время обращения к законодательному собранию области.

Законопроект об изменении структуры правительства региона уже внесен в заксобрание. Алексей Текслер попросил депутатов оперативно поддержать эту инициативу. Премьер-министр области, как подчеркнул губернатор, будет заниматься текущей управленческой работой.

Василий Агафонов