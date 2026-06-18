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В Челябинской области появится отдельный председатель правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил разделить должности главы региона и председателя правительства региона. Об этом он сообщил во время обращения к законодательному собранию области.

Законопроект об изменении структуры правительства региона уже внесен в заксобрание. Алексей Текслер попросил депутатов оперативно поддержать эту инициативу. Премьер-министр области, как подчеркнул губернатор, будет заниматься текущей управленческой работой.

Василий Агафонов

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