Назначены новые члены крайизбиркома от КПРФ и «Новые люди»

На пленарном заседании заксобрания Прикамья депутаты приняли предложение о назначении новых членов крайизбиркома с правом решающего голоса от партий КПРФ и «Новые люди». Коммунисты делегировали полномочия члену крайкома Леониду Любимову, «Новые люди» — Евгению Горбушину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Места стали вакантны после досрочного прекращения полномочий представителя партии КПРФ Николая Богатырева и представителя партии «Новые люди» Натальи Денисовой. Такое решение было принято на основании их личных заявлений.

Леонид Любимов известен адвокатской деятельностью. Он участвовал в выборах в краевой парламент по округу №2 в 2020 году. Тогда ему отказали в регистрации из-за неточности в сведениях о доходах, которую он не устранил в установленный срок. Господин Любимов известен критическими публикациями на своих страницах в соцсетях по теме выборов.

Евгений Горбушин занимает пост замначальника отдела ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». С 2021 года — член ТИК №1 Свердловского района Перми от «Новых людей». С 2015 по 2019 год работал помощником главы Перми Дмитрия Самойлова.