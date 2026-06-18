Челябинск попал в топ-3 мегаполисов России по росту выручки девелоперов

За январь — май 2026 года выручка девелоперов от продаж квартир в новостройках Челябинска выросла на 49,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. По этому показателю город занял второе место среди миллионников страны, сообщает «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.

За первые пять месяцев этого года застройщики Челябинска заработали 13 млрд руб. от реализации нового жилья. Год назад выручка составляла 8,7 млрд руб. В топ-3 мегаполисов по динамике роста дохода девелоперов вошли Красноярск (+53,3%), Челябинск и Пермь (+44,3%). В среднем по стране отмечается снижение выручки застройщиков на 2,6%. При этом уменьшение показателя зафиксировано только в Москве (–31,9%) и Тюмени (–1,3%; не входит в число городов-миллионников).

Виталина Ярховска