В Уфе выявили наиболее распространенные нарушения при езде на электросамокатах

В Уфе сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд в отношении средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, гироскутеров и моноколес.

Основными нарушениями, сообщает пресс-служба управления транспорта и связи мэрии Уфы, являются превышение разрешенной скорости 25 км/ч, игнорирование приоритета пешеходов (особенно в парках и на тротуарах), отсутствие защитной экипировки. Кроме того, инспекторы обратили внимание на управлением СИМ в состоянии алкогольного опьянение и нарушение правил перевозки пассажиров. Последнее, подчеркивают в управлении транспорта и связи, на большинстве моделей СИМ категорически запрещено.

Многие водители СИМ в беседе с сотрудниками полиции объясняли, что не знакомы со всеми нюансами правил дорожного движения для такого вида передвижения или недооценивают риски, отмечает пресс-служба управления. Зачастую сотрудники ГИБДД, выявив нарушения, ограничивались профилактическими беседами, а не назначали штрафы.

Идэль Гумеров