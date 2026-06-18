Жителей Баймака осудили за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов

Баймакский районный суд вынес приговор двум жителям Баймака за покушение на сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере и легализацию преступных доходов (ст. 30-228.1 УК РФ и 174.1 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигуранты уголовного дела вступили в преступную группу еще будучи несовершеннолетними несколько лет назад. С января по март 2025 года они действовали как курьеры: получив информацию о местонахождении крупной партии наркотиков от неустановленного лица, изъяли ее для дальнейшего распространения на территории Башкирии и Челябинской области.

Незаконный доход в размере почти 400 тыс. руб. был получен в криптовалюте, после чего конвертирован в рубли и переведен на счета обвиняемых.

Подсудимые частично признали свою вину. Суд назначил им наказание: одному — 5 лет 8 месяцев лишения свободы, второму — 5 лет 3 месяца отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Также один из осужденных обязан выплатить штраф в размере 50 тыс. руб.

В доход государства конфискованы денежные средства, полученные преступным путем, а также автомобиль марки «ВАЗ-2113».

Олег Вахитов