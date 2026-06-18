В Самарской области расследуют ДТП с двумя погибшими

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Самарской области. Происшествие случилось на 866 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе в 08:20 (MSK+1) в четверг, 18 июня. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

По предварительной информации, грузовик Hongyan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. В результате происшествия водитель и пассажир легковой машины скончались на месте, а несовершеннолетний пассажир был госпитализирован с травмами.

Георгий Портнов