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В Самарской области расследуют ДТП с двумя погибшими

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Самарской области. Происшествие случилось на 866 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе в 08:20 (MSK+1) в четверг, 18 июня. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

По предварительной информации, грузовик Hongyan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. В результате происшествия водитель и пассажир легковой машины скончались на месте, а несовершеннолетний пассажир был госпитализирован с травмами.

Георгий Портнов