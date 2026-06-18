Самарская прокуратура раскрыла фиктивную схему отцовства, лишавшую сироту жилья

В Самаре суд удовлетворил иск прокуратуры Железнодорожного района об аннулировании записи акта об установлении отцовства. Основанием для вмешательства надзорного ведомства стала ситуация, из-за которой несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, более трех лет числился ребенком постороннего гражданина. Это ограничивало его в праве на получение жилья, сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что молодой человек, которому исполнилось 17 лет, с трехлетнего возраста воспитывался в специализированном учреждении. Его биологическая мать была лишена родительских прав еще в 2011 году. Но в 2020 году она оформила отцовство на незнакомого гражданина, не имеющего к ребенку никакого отношения.

Наличие формального «отца» переводило несовершеннолетнего в категорию детей, имеющих родителей, что лишало его преимущественного права на обеспечение жилым помещением по договору найма как ребенка без попечения родителей. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд и потребовал аннулировать запись акта об установлении отцовства.

Георгий Портнов