Табло с системой метеомониторинга на дорогах Перми установит «Ростелеком»

Конкурс на выполнение работ по установке на дорогах Перми электронных табло с метеомониторингом выиграло ПАО «Ростелеком». Компания стала единственным участником торгов, ее заявку признали соответствующей требованиям конкурсной документации. Цена контракта составит 94,4 млн руб.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен изготовить и установить информационные табло на автомобильных дорогах Пермского края с разрешенной скоростью движения от 40 до 90 км/ч. Табло будут транслировать информацию о погодных условиях, особенностях скоростного режима, дорожной ситуации и другие параметры. Табло разместят на шоссе Космонавтов, Северной дамбе, дороге Пермь — Березники, Южной дамбе, улицах Строителей, Стахановской, Карпинского, а также на Восточном обходе Перми.

Все работы требуется выполнить к 15 марта 2027 года.