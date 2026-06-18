В Оренбургской области устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка

В Сакмарском районе Оренбуржья проводятся проверочные мероприятия в связи с гибелью несовершеннолетней, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, 17 июня на берегу реки Чебенька у села Первая Григорьевка обнаружено тело 13-летнего подростка без признаков криминальной смерти.

Следственными органами СКР по Оренбургской области по данному факту организована доследственная проверка. Региональная прокуратура взяла ход ее проведения на контроль.

Руфия Кутляева