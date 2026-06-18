Годовая инфляция в Челябинской области замедлилась до 4,15%

По итогам мая 2026 года годовая инфляция в Челябинской области составила 4,15% вместо 4,56% за апрель. Показатель продолжает снижаться третий месяц подряд и находится ниже среднероссийского уровня (5,58%). Данные приводит челябинское отделение Центробанка РФ.

По данным Челябинскстата, основной вклад в замедление темпов роста цен внес продовольственный сектор. Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в категории куриных яиц — на 9,68%. Также подешевела плодоовощная продукция — на 7,51%, масло и жиры — на 1,82%, молоко — на 1,24%, сахар — на 1,15%.

В непродовольственном сегменте снизились цены на кожаную и текстильную обувь (-1,4%).

В то же время в секторе услуг наблюдается противоположная динамика. Наиболее резко выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги — на 9,61%. Также подорожали медицина (+2,54%), пассажирский транспорт (+2,27%) и зарубежный туризм (+2,21%).

Евгений Рыженьков