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Спортсмены из Удмуртии взяли четыре бронзовые медали на всероссийском кубке ММА
Спортсмены из сарапульского бойцовского клуба «Медведь» завоевали четыре бронзовые медали на всероссийском турнире по смешанным единоборствам среди юношей. «Кубок Александра Шлеменко» прошел в Омске с 13 по 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Удмуртии.
Фото: Минспорта Удмуртии
В общей сложности бойцы одержали 10 побед. «Выдающиеся результаты показали Тигран Егян (3 победы: 2 досрочно), Багратион Казаков (3 победы: 2 досрочно), Дмитрий Волков (2 победы: 1 досрочно), Данил Буторин (2 победы: 1 досрочно)»,— говорится в сообщении.
Удмуртию на соревнованиях представляли 7 спортсменов. Всего в турнире участвовало 550 борцов из 30 регионов страны.