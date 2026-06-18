В Индустриальном районе Перми из-за антисанитарии закрыли шашлычную

Индустриальный суд Перми приостановил работу кафе «Шашлык HOUSE», расположенного на проспекте Декабристов, 62. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Ранее специалисты ведомства выявили в точке общепита многочисленные нарушения санитарных норм: не организован и не проводится производственный контроль, прием пищевых продуктов проходит без сопроводительных документов, не соблюдается непрерывность технологических процессов, производственные цеха не оборудованы умывальными раковинами для мытья рук, кухонная и столовая посуда моется совместно в двухсекционной моечной ванне и прочее.

На основании материалов проверки Индустриальный суд приостановил работу заведения на 30 суток.