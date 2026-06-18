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Жителям Ямала ограничили обращения к депутатам заксобрания через соцсети

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) одобрило новую редакцию инструкции по работе с обращениями граждан и организаций в окружном парламенте. Как пояснил спикер Сергей Ямкин («Единая Россия»), документ устанавливает новый порядок личного приема, регистрации и рассмотрения обращений к депутатам, направления ответов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руководитель фракции КПРФ Елена Кукушкина возмутилась, что законопроект в случае его принятия ограничит возможность жителей Ямала обратиться к парламентариям через социальные сети. «Мне говорят, что нужно видеообращение, чтобы человек сидел и держал паспорт, чтобы подтвердить личность»,— пояснила она.

Коммунист подчеркнула, что для обращения к депутатам достаточно наличия в профилях в соцсетях личного номера телефона и адреса проживания. «Все остальное лишнее, нам тяжело будет работать в другом случае. Многие пишут обращения и там отмечают депутатов, председателя. Мы обязаны на это реагировать»,— добавила госпожа Кукушкина.

Сергей Ямкин заверил ее, что депутаты будут пытаться выстроить работу. «Технологии идут вперед и то, что человек зарегистрирован, абсолютно не факт, мне вчера Виктор Николаевич (Казарин, руководитель фракции "Единой России" в заксобрании ЯНАО.— "Ъ-Урал") показывал, что я ему пишу, хотя мы сидим рядом, а я ему пишу непонятно что»,— сказал председатель. «Ужас»,— пояснил господин Казарин.

В конце выступления спикер подчеркнул, что окружной парламент должен идти по пути ограничений. «Сегодня практика такая, и по-другому мы не сможем. Нас начнут банить, зачем это надо?»,— обратился Сергей Ямкин к собравшимся.

Виктор Казарин отметил, что депутаты будут должны «связаться с заявителем и научить его, как правильно обратиться». «Если мы собираемся действительно помочь. Еще ни разу не один не обиделся и не превратил это в формальности»,— заверил единоросс.

Руководитель аппарата заксобрания Татьяна Сэротэтто пояснила, что жители Ямала смогут обратиться к парламентариям через платформу, чат-бот и сайт представительного органа. «У каждого заявителя будет возможность пройти к своему депутату, идентифицироваться через "Госуслуги" — это как дополнительная норма, которая требуется сегодня с учетом очень большого количества обманщиков»,— сказала чиновник.

По итогам обсуждения большая часть депутатов выступила за принятие новой редакции инструкции, один парламентарий воздержался.

Василий Алексеев

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