В Оренбуржье суд вынес приговор жителю Саратовской области за серийные убийства женщин

В Оренбургской области суд признал виновным 60-летнего жителя Саратовской области по «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство шести лиц, сопряженное с изнасилованием. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщают в ведомстве, 14 августа 2008 года в лесополосе недалеко от дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово в Бугурусланском районе вблизи друг от друга были обнаружены тела 30 и 41-летней жительниц Бугуруслана и Асекеевского района с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Были отработаны и проверены более 2 тыс. биологических образцов, проведено значительное количество генетических экспертиз, допрошено более 200 человек. Преступления не удалось раскрыть. Следователи и криминалисты на протяжении многих лет не оставляли попыток установить лицо, причастное к убийствам.

Во время осмотра места происшествия на одежде одной из потерпевших был обнаружен биологический материал, из которого судебными экспертами СЭЦ СК России удалось выделить генотип неизвестного мужчины, который впоследствии совпал с генотипом преступника. В результате лицо, совершившее убийство женщин, было установлено. Фигурант был задержан на территории Саратовской области и доставлен в Бугуруслан.

Жертвами преступника стали еще четыре женщины, которые с 2005 года числились без вести пропавшими. Таким образом, в период с 2005 по 2008 год обвиняемый, проживая в Бугуруслане, совершил серию убийств — шести жительниц города, Бугурусланского и Асекеевского районов.

Фигурант на своем автомобиле предлагал ранее незнакомым женщинам, которые пытались остановить попутное транспортное средство, подвезти их до необходимого адреса. Он под надуманным предлогом отклонялся от первоначального маршрута и отвозил потерпевших в лесополосу, где, применяя насилие, совершал преступления против половой неприкосновенности, после чего душил их. После подсудимый закапывал тела погибших в лесополосе, а тело одной из жертв сбросил с моста в реку Мочегай Бугурусланского района.

Фигурант совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении еще одной жительницы города, которой удалось ввести в заблуждение убийцу и избежать смерти.

После серии убийств в 2008 году подсудимый покинул Бугуруслан и переехал на постоянное место жительство в Саратовскую область.

Руфия Кутляева