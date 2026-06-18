В Ульяновске 140 тысяч жителей района авиастроителей оставлены без воды

Жители микрорайона Новый город в Ульяновске в четверг остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водозаборе. Это район, где проживают авиастроители. Численность населения микрорайона по данным 2023 года, составляет 140 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Холодная вода была отключена полностью ночью, около 0:30. Как сообщила администрация города, по информации МУП «Ульяновскводоканал» вечером 17 июня в районе 14-й скважины водозабора на сборном водоводе произошла разгерметизация системы. Отмечается, что также без холодного водоснабжения осталась и часть промышленной зоны Заволжского района. Обход торговых точек показал, что уже к 8:30 во всех магазинах жителями была раскуплена вся бутилированная вода.

Глава Ульяновска Александр Болдакин в 9:08 утра в своем Макс-канале пообещал, что последствия аварии на водозаборе планируется устранить «в ближайшие часы», после чего начнется постепенное заполнение системы водоснабжения. Он отметил, что в настоящее время работают пять скважин, уровень воды в накопительных емкостях составляет 60 см, при 90 см начнут подавать воду всем абонентам.

Он также отметил, что до восстановления штатного давления холодной воды решено обеспечить бутилированной питьевой и технической водой медучреждения, в первую очередь — роддом, а также школы №17, 72 и лицей №90, где сегодня проходит сдача ЕГЭ. Детсады обеспечили воспитанников завтраком, родители оповещены о том, что с обеда детей, возможно, придется забрать домой.

Населению по 10 адресам организован подвоз технической воды. Авария на водозаборе произошла накануне празднования 50-летия самолетостроительного завода «Авиастар» (в прошлом — Ульяновский авиационно-промышленный комплекс, ныне — филиал АО «Ил»), которое будет отмечаться в пятницу, 19 июня.

Сергей Титов, Ульяновск