«Комната культуры» выступит на фестивале в День молодежи в Ижевске

Хедлайнером фестиваля на День молодежи 27 июня в Ижевске станет группа «Комната культуры». Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Комната культуры» была создана в марте 2022 года участником шоу «Новая фабрика звезд» Евгением Трофимовым. В группе также состоят Роман Рудыка, Вячеслав Климашин, Тимофей Гураль и Владимир Васильковский. Коллектив базируется в Барнауле. Жанр — поп-рок с элементами инди-попа.

Исполнитель известен по трекам «Поезда», «Привет» и «Осень». По данным сервиса «Яндекс Музыка», у «Комнаты Культуры» 6,6 млн прослушиваний в месяц.

Концерт пройдет на Центральной площади города 27 июня во второй половине дня.