В челябинском аэропорту задерживаются 11 рейсов

В челябинском аэропорту имени Курчатова 18 июня зафиксированы задержки 11 авиарейсов. Наибольшее число переносов приходится на направление в Сочи: пять из 11 задержанных рейсов связаны с этим маршрутом. Данные отражены на онлайн-табло воздушной гавани.

Отправление пассажиров на юг России ожидается не ранее вечера 18 июня. Среди задержанных вылетов также рейсы — в Москву и Сургут.

При этом задерживаются не только вылеты из Челябинска, но и прибывающие рейсы — из Сочи, Москвы, Сургута и Баку. Для четырех из пяти прибывающих рейсов время задержки превышает три часа.

Евгений Рыженьков