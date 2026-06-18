Назначен руководитель аппарата губернатора Курганской области

Руководителем аппарата губернатора Курганской области назначен Иван Зонтиков, занимавший эту должность в 2018–2019 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С марта 2019 года Иван Зонтиков был заместителем главы региона. Андрей Алексеев, ранее возглавлявший аппарат губернатора, продолжает работу в должности замглавы Курганской области. Он также отвечает за внутреннюю политику, общественную безопасность и социальный блок. Кроме того, господин Алексеев курирует сферы информационных технологий и молодежной политики.

Виталина Ярховска