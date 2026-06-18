В Чердыни за 4 рубля продают особняк купца первой гильдии

Объявлены торги по продаже исторических объектов — комплекса зданий, входящий в состав ансамбля «Усадьба купца Алина (Большого)», расположенного в Чердыни, ул. Алинская, 19. Как сообщает краевая инспекция по охране памятников, в состав комплекса входят объекты культурного наследия: особняк, контора, ямщицкая, пушной амбар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Продаваемые здания являются объектами культурного наследия регионального значения, находятся в неудовлетворительном, аварийном состоянии. Поэтому стартовая цена составляет 4 рубля. По условиям конкурса новый собственник обязан выполнить требования по сохранению объекта и провести его полную реставрацию в установленные договором сроки. Заявки принимаются до 12 июля 2026 года.

Особняк был построен во второй половине XIX века. Родоначальником династии Алиных был Семен Иванович Алин. После его смерти старший сын Николай сосредоточил в своих руках не только принадлежащую ему часть наследства, но и долю братьев Андрея и Филиппа. Он основал торговый дом Алиных (Больших). Дело отца и деда продолжил сын Николая — Василий Алин. Он был купцом первой гильдии с годовым оборотом свыше 250 тыс. руб., а его состояние оценивалось в несколько миллионов рублей. Василий Алин носил звание поставщика двора Его Императорского Величества.