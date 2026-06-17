«Мой бизнес разрушен государством»

Нижегородский райсуд на полгода продлил арест бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Илье Штокману и его брату Михаилу. Их обвинили в получении и посредничестве в получении 55 млн руб. взятки от экс-депутата городской думы Карима Ибрагимова за муниципальный контракт по строительству домов для расселения аварийного фонда. Деньги под видом покупки 13 т гравия перечислили со счетов подконтрольных Кариму Ибрагимову фирм бетонному заводу «Вектор» семьи Штокман. После этого их размыли в выручке предприятия и легализовали через покупку недвижимости, полагает следствие. В конце июня братьев Штокман этапируют в Нижний Новгород из Москвы, где расследовали дело. В отличие от защиты они были готовы остаться в СИЗО, однако заявили, что семейный бизнес разрушен государством, в доход которого обратили имущество семьи на 328 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Штокман (на фото) и его брат в московском СИЗО ждут отправки на суд в Нижний Новгород

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Илья Штокман (на фото) и его брат в московском СИЗО ждут отправки на суд в Нижний Новгород

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство прокурора о продлении ареста бывшему вице-мэру Илье Штокману и его брату Михаилу. Им инкриминировали взятку и посредничество в передаче взятки от экс-депутата городской думы Карима Ибрагимова. По фабуле дела, в 2023-2024 годах он перечислил со счетом двух подконтрольных фирм 55 млн руб. бетонному заводу «Вектор» — бизнеса семьи Штокман — за поставку 13 т гравия. Следствие сочло договор поставки замаскированной взяткой за получение муниципального контракта на строительство домов под расселение аварийного фонда. Этот контракт достался аффилированной с депутатом компании АГК. «Вектор» получил деньги в несколько траншей, что позволило размыть их в выручке завода среди транзакций от других контрагентов.

Обвинение полагает, что после этого полученные в виде взятки деньги легализовали через покупку недвижимости по фиктивным договорам займов с компаниями, оформленными на членов семьи.

В частности, родственники Ильи Штокмана приобрели 10 земельных участков и квартиру, а завод «Вектор» в 2022–2025 годах заработал свыше 264 млн руб. благодаря, в частности, и взятке от депутата. Как писал «Ъ-Приволжье», это выяснил Росфинмониторинг, а прокуратура на основании полученных данных добилась через суд обращения в доход государства имущества братьев Штокман и их родственников на 328 млн руб. В конфискованную сумму включили прибыль семейного бизнеса и стоимость активов, которые Штокман приобрели на взятку от бывшего депутата. Все счета родственников были арестованы.

Следствие полагает, что после назначение на муниципальную должность в 2020 году Илья Штокман формально передал свою долю в бизнесе в управление брату и продолжил руководить им и другими активами. В 2022 году вице-мэр отправился на СВО. При этом вице-мэр продал доли в бизнесе брату за 821 тыс. руб., но к нему продолжали обращаться различные коммерсанты и чиновники, чтобы обеспечить поставки бетона от «Вектора».

Срок содержания братьев под стражей истекает 24 июня. В ходе судебного заседания прокурор попросил оставить их в СИЗО еще на полгода. Он мотивировал свою предложение тем, что обвиняемые могут воспрепятствовать расследованию и скрыться, если суд изберет им более мягкую меру пресечения.

Адвокаты братьев Штокман просили перевести их под домашний арест, сославшись на привязанность подзащитных к семье с детьми, участие в боевых действиях и отсутствие доказательств, что они могут скрыться от суда и следствия.

Сами братья были готовы остаться в следственном изоляторе. «Я не против, чтобы мера пресечения осталась прежней. Сижу и сижу, скрыться уже давно никуда не могу, все мои счета заблокированы, как и счета родных. Несовершеннолетний ребенок сидит без средств к существованию»,— сообщил Илья Штокман. Михаил Штокман поддержал позицию брата, отметив, что «его бизнес разрушен государством».

В итоге суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил обвиняемых в СИЗО до 8 декабря 2026 года.

Защита братьев Штокман пока не комментирует их позицию по поводу обвинения в коррупционных преступлениях. Ранее во время рассмотрения иска прокуратуры об обращении имущества в доход государства они настаивали на своей невиновности и отмечали, что проданный гравий компания Карима Ибрагимова так и не забрала со склада завода «Вектор». Браться уточнили, что имущество, которое следствие считает приобретенным за взятку, они купили задолго до инкриминируемых событий. Бывший вице-мэр подчеркивал, что в деле нет документов с его подписью, во время службы на СВО он был без связи и не мог руководить бизнесом, который легально передал брату и уведомил об этом муниципалитет.

Братьев этапируют в Нижний Новгород 27 июня, а в начале июля начнется судебное следствие по их уголовному делу.

Роман Рыскаль