В Нижний Новгород заведут «Стражей»

За 2025 год сумма штрафов, начисленных административно-технической инспекцией (АТИ) Нижнего Новгорода, выросла вдвое до 383 млн руб. Из них больше половины — штрафы за парковку на газонах и нарушения при пользовании платными паркингами. Для борьбы с нарушителями в дополнение к камерам «Дозор» городская АТИ планирует закупить три стационарных комплекса автоматической фиксации «Страж»,. С их помощью инспекция будет нна горолских дорогах следить за грузовиками, перевозящими сыпучие стройматериалы без тентов. Муниципальные власти уверены, что за счет штрафов новые комплексы окупятся за три месяца.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия городской думы Нижнего Новгорода по бюджету заслушала отчет директора АТИ Алексея Чижикова о результатах работы в 2025 году и планах на текущий год. Главным результатом работы инспекции, фиксирующей правонарушения, стало увеличение количества административных штрафов. «В бюджет Нижнего Новгорода в прошлом году поступило 383,4 млн руб. По сравнению с 2024 годом, когда поступило 194,4 млн штрафов, произошел практически двукратный рост»,— отметил господин Чижиков.

Большой прирост по штрафам принесло использование в районах города мобильных комплексов фотовидеофиксации «Дозор», которые в автоматическом режиме фиксируют припаркованные на газонах автомобили.

Также с помощью этих комплексов АТИ отслеживает нарушение правил использования платных парковок и случаи, когда владельцы автомобилей не оплачивают время, проведенные на таких паркингах. В прошлом году от штрафов за эти нарушения в бюджет поступили 103 и 117 млн руб. соответственно. «Развитие системы автофиксации мы видим как наиболее перспективное направление деятельности в 2026 году»,— отметил руководитель АТИ.

На будущее инспекция уже протестировала устанавливаемый на дорогах стационарный комплекс «Страж», с помощью которого за два месяца было выписано штрафов более чем на 1 млн руб. С помощью «Стража» автоматически отслеживаются грузовики, перевозящие по городу песок щебень и другие сыпучие грузы без укрытия кузова тентом. По словам Алексея Чижикова, решено закупить для Нижнего Новгорода и Кстова три таких комплекса, которые за счет штрафов могут окупиться за три месяца.

В АТИ также запустили информационную систему, которая объединила всех причастные к штрафованию правонарушителей службы: органы Росреестра, МВД, ГАИ и судебных приставов.

Запросы между ними теперь обрабатываются автоматически, в течение часа собирается необходимая информация, что позволило быстрее привлекать виновников к ответственности. Что касается парковок, то на сайте инспекции теперь можно получить в онлайн-режиме фотокопию нарушения с постановлением о наложении штрафа, а для общения с правонарушителями АТИ сделала чат-бот. При этом директор инспекции признал, что штрафы автоматически рассылаются владельцам транспортных средств, но за рулем может быть другой человек и в этом случае собственнику придется доказывать свою невиновность, потому что «сейчас это так работает».

К комплексам «Дозор» инспекция приобретает отдельные программные модули, чтобы будут фиксировать граффити на стенах, сосульки и наледь на крышах зданий.

«Чем больше нарушений будет выявлено, тем больше примут мер к их устранению, соответственно, будет меньше травм»,— добавил директор АТИ.

По словам директора департамента административно-технического и муниципального контроля Андрея Бузина, опытом Нижнего Новгорода по применению «Дозоров» заинтересовалась региональная Госжилинспекция, которая также готова закупать их для автоматической фиксации сосулек и наледи на домах.

Вернувшись к теме платных парковок председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман отметил, что часть из них невозможно оплатить, когда в городе отключают мобильный интернет и паркоматы работать. По словам депутата, одной из территорий, где складывается такая ситуация, стала улица Рождественская. Руководитель АТИ пообещал совместно с разработчиками программы попробовать разрешить эту ситуацию, но напомнил, оплатить парковочное время можно до конца суток.

Депутат Павел Пашинин посоветовал сделать смс-уведомление от платных парковок или оборудовать паркоматы точками wi-fi. Он также предложил при закупке «Стражей», обсудить с производителями техническое задание конкретно для Нижнего Новгорода и «прикрутить к ним побольше функций». Например, чтобы эти дорожные комплексы могли также фиксировать перевозчиков мусора, формируя базу данных для борьбы с нелегальными свалками.

Чиновники ответили, что обращение с отходами входит в компетенцию не городского АТИ, регионального минэкологии, но в рамках межведомственного взаимодействия «можно попробовать» реализовать предложение депутата.

Доклад по результатам работы АТИ депутаты приняли к сведению.

Иван Сергеев