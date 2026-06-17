В Нижний Новгород заведут «Стражей»
Городская АТИ увеличила сборы штрафов по комплексам видеофиксации нарушений
За 2025 год сумма штрафов, начисленных административно-технической инспекцией (АТИ) Нижнего Новгорода, выросла вдвое до 383 млн руб. Из них больше половины — штрафы за парковку на газонах и нарушения при пользовании платными паркингами. Для борьбы с нарушителями в дополнение к камерам «Дозор» городская АТИ планирует закупить три стационарных комплекса автоматической фиксации «Страж»,. С их помощью инспекция будет нна горолских дорогах следить за грузовиками, перевозящими сыпучие стройматериалы без тентов. Муниципальные власти уверены, что за счет штрафов новые комплексы окупятся за три месяца.
Комиссия городской думы Нижнего Новгорода по бюджету заслушала отчет директора АТИ Алексея Чижикова о результатах работы в 2025 году и планах на текущий год. Главным результатом работы инспекции, фиксирующей правонарушения, стало увеличение количества административных штрафов. «В бюджет Нижнего Новгорода в прошлом году поступило 383,4 млн руб. По сравнению с 2024 годом, когда поступило 194,4 млн штрафов, произошел практически двукратный рост»,— отметил господин Чижиков.
Большой прирост по штрафам принесло использование в районах города мобильных комплексов фотовидеофиксации «Дозор», которые в автоматическом режиме фиксируют припаркованные на газонах автомобили.
Также с помощью этих комплексов АТИ отслеживает нарушение правил использования платных парковок и случаи, когда владельцы автомобилей не оплачивают время, проведенные на таких паркингах. В прошлом году от штрафов за эти нарушения в бюджет поступили 103 и 117 млн руб. соответственно. «Развитие системы автофиксации мы видим как наиболее перспективное направление деятельности в 2026 году»,— отметил руководитель АТИ.
На будущее инспекция уже протестировала устанавливаемый на дорогах стационарный комплекс «Страж», с помощью которого за два месяца было выписано штрафов более чем на 1 млн руб. С помощью «Стража» автоматически отслеживаются грузовики, перевозящие по городу песок щебень и другие сыпучие грузы без укрытия кузова тентом. По словам Алексея Чижикова, решено закупить для Нижнего Новгорода и Кстова три таких комплекса, которые за счет штрафов могут окупиться за три месяца.
В АТИ также запустили информационную систему, которая объединила всех причастные к штрафованию правонарушителей службы: органы Росреестра, МВД, ГАИ и судебных приставов.
Запросы между ними теперь обрабатываются автоматически, в течение часа собирается необходимая информация, что позволило быстрее привлекать виновников к ответственности. Что касается парковок, то на сайте инспекции теперь можно получить в онлайн-режиме фотокопию нарушения с постановлением о наложении штрафа, а для общения с правонарушителями АТИ сделала чат-бот. При этом директор инспекции признал, что штрафы автоматически рассылаются владельцам транспортных средств, но за рулем может быть другой человек и в этом случае собственнику придется доказывать свою невиновность, потому что «сейчас это так работает».
К комплексам «Дозор» инспекция приобретает отдельные программные модули, чтобы будут фиксировать граффити на стенах, сосульки и наледь на крышах зданий.
«Чем больше нарушений будет выявлено, тем больше примут мер к их устранению, соответственно, будет меньше травм»,— добавил директор АТИ.
По словам директора департамента административно-технического и муниципального контроля Андрея Бузина, опытом Нижнего Новгорода по применению «Дозоров» заинтересовалась региональная Госжилинспекция, которая также готова закупать их для автоматической фиксации сосулек и наледи на домах.
Вернувшись к теме платных парковок председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман отметил, что часть из них невозможно оплатить, когда в городе отключают мобильный интернет и паркоматы работать. По словам депутата, одной из территорий, где складывается такая ситуация, стала улица Рождественская. Руководитель АТИ пообещал совместно с разработчиками программы попробовать разрешить эту ситуацию, но напомнил, оплатить парковочное время можно до конца суток.
Депутат Павел Пашинин посоветовал сделать смс-уведомление от платных парковок или оборудовать паркоматы точками wi-fi. Он также предложил при закупке «Стражей», обсудить с производителями техническое задание конкретно для Нижнего Новгорода и «прикрутить к ним побольше функций». Например, чтобы эти дорожные комплексы могли также фиксировать перевозчиков мусора, формируя базу данных для борьбы с нелегальными свалками.
Чиновники ответили, что обращение с отходами входит в компетенцию не городского АТИ, регионального минэкологии, но в рамках межведомственного взаимодействия «можно попробовать» реализовать предложение депутата.
Доклад по результатам работы АТИ депутаты приняли к сведению.