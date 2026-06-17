Не того тапки

В краевой столице продолжается закрытие торговых точек федеральных ритейлеров. С 23 июня магазин в Перми ликвидирует один из крупнейших в России брендов Rendez-Vous. В компании это решение объяснили оптимизацией. В начале месяца в городе прекратил работу очередной магазин «М.Видео». Эксперты говорят, что процесс закрытия точек федеральных сетей продолжится, и тенденция ротации характерна не только для Перми. Теперь сети не расширяют географию присутствия, а ориентируются на развитие точек в наиболее удачных локациях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в ТРК «Imall Эспланада» закрывается магазин обуви и одежды Rendez-Vous. По словам директора по внешним и внутренним коммуникациям компании Константина Тютрина, последним днем работы магазина станет 23 июня. При этом доставка при заказе товара с сайта торговой сети в пермский магазин уже невозможна.

Причиной закрытия магазина стала оптимизация части локаций в разных городах России в рамках обновления розничной сети. «Компания делает акцент на развитие ключевых магазинов нового формата с увеличенными площадями, современными интерьерными решениями и обновленной системой мерчендайзинга. Обновление сети также открывает новые возможности для развития сотрудников, позволяя им продолжить работу в магазинах нового формата»,— подчеркнул господин Тютрин. Он также отметил, что открытие новых магазинов сети Rendez-Vous в Перми в ближайшее время не планируется.

Напомним, в этом году уже несколько федеральных брендов сократили свое присутствие в регионе. В апреле перестал работать магазин федеральной сети «М.Видео», который около десяти лет работал в ТРК «Колизей Cinema», а в июне — отдел в гипермаркете «Лента» на Парковом. В итоге сеть «М.Видео» в Перми сократилась до пяти точек. Также весной закрылись два магазина обуви и аксессуаров Kari: в ЦУМе и ТЦ «Айсберг», вместо которых открылась точка бренда в ТРК «Imall Эспланада».

Кроме того, прекратили работу несколько магазинов косметики и парфюмерии. Так, 18 июня закрывается последний магазин сети «Оптима». Также в мае закрылась одна из точек сети «Подружка» на Комсомольском проспекте, а в марте в ЦУМе остановил работу «Летуаль».

При этом представители оставшегося на пермском рынке бренда косметики и парфюмерии «Иль де ботэ» сообщили, что не планируют сокращать свое присутствие в регионе. «Пермский край остается для нас важным регионом присутствия. Мы последовательно развиваем здесь омниканальную модель обслуживания, которая объединяет возможности розничной сети, интернет-магазина и ускоренной доставки»,— отметили в пресс-службе «Иль де ботэ». Компания позитивно оценивает перспективы развития бизнеса в регионе и планирует дальнейшее укрепление своих позиций, однако открытие новых магазинов в Перми пока не планируется.

Участники рынка подтверждают тенденцию сокращения федеральных сетей. «Часть их действительно сокращают количество магазинов. Эта тенденция коснулась и ТРЦ „Планета“, однако о значительном уменьшении числа арендаторов говорить не приходится»,— пояснил генеральный директор торгово-развлекательного центра Евгений Каштанов. По его словам, в ТРЦ также планируется несколько релокаций уже представленных брендов — для расширения выбора.

Генеральный директор УК «Труменс Групп» Елена Денисова отмечает, что тенденция ротации ритейлеров характерна не только для рынка Перми, но и для всего мира. Сегодня из-за роста цен и сокращения денег у населения меняются форматы потребления, поэтому участники рынка вынуждены оптимизировать затраты и сокращать свои сети. По словам эксперта, это происходит, в том числе, из-за бурного роста сетей в предыдущие годы, когда после ухода западных игроков российские компании самостоятельно решили развиваться на разных площадках. По словам госпожи Денисовой, сегодня наблюдается уменьшение в торговых центрах доли фэшн-ритейла и увеличение развлекательных, а также гастрономических площадок. «Ротация — это здоровое перераспределение. Ничего критического в этом нет»,— полагает она.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев тоже считает, что закрытие отдельных магазинов федеральных сетей не является признаком ухудшения ситуации на рынке. По его словам, это часть более широкого процесса пересмотра карт присутствия, который сегодня происходит во многих сегментах российского ритейла. За последние годы существенно изменилось потребительское поведение: часть покупок стала совершаться через онлайн-каналы, а сами ритейлеры стали гораздо внимательнее относиться к эффективности каждой конкретной точки продаж.

«По нашим данным, по итогам января–мая 2026 года Mall Index (показатель, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) торговых центров крупных городов Пермского края оказался примерно на 1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, по России снижение составило около 2%. При этом тенденция носит долгосрочный характер: по итогам 2025 года показатель в крупных городах Прикамья был на 4% ниже уровня 2024 года, тогда как по России снижение составило около 3%»,— отмечает господин Васильев. Если раньше многие федеральные сети ориентировались на расширение географии присутствия и увеличение числа магазинов, то сегодня приоритетом становится эффективность конкретной локации: качество трафика, покупательская активность аудитории, уровень арендной нагрузки и итоговая экономика магазина.

Юлия Духина