В Ульяновской области за 10 дней 264 иностранца привлечены к ответственности

Сотрудники полиции Ульяновской области подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал 2026», проходившей с 1 по 10 июня, сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в ходе мероприятий полицейские проверили 1045 объектов, в том числе 577 мест компактного проживания иностранных граждан. Выявлено 485 нарушений миграционного законодательства, в том числе — правил въезда или выезда и пребывания. Привлечено к административной ответственности 264 иностранных гражданина, выявлено 221 нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности. В отношении юридических лиц за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев составлено 27 административных протоколов. По итогам операции полицейскими наложено административных штрафов на сумму более 2 млн руб.

Принято 107 решений об ограничении въезда иностранным гражданам на территорию РФ. Вынесено 42 постановления об административном выдворении за пределы России иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны. Депортированы за пределы РФ три иностранца, освободившиеся из исправительных учреждений Ульяновской области.

Кроме того, возбуждено девять уголовных дел по фактам фиктивной регистрации иностранцев (ст. 322.2 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), их фиктивной постановки на учет (ст. 322.3 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), а также по фактам изготовления поддельных документов (ст.327 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск