Фестиваль «Крылья Пармы» состоится в первую субботу июля

Оргкомитет фестиваля «Крылья Пармы» озвучил дату проведения авиашоу, оно состоится 4 июля на аэродроме «Фролово». Программа мероприятия пока не опубликована. В прошлом году «воздушной» части фестиваля стала авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи» на тяжелых истребителях поколения 4++ Су-35С. Также в небе Прикамья выступила пилотажная группа «Первый полет» на поршневых самолетах Як-52 и Як-54.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Фестиваль «Крылья Пармы» проводился в Перми с 2009 года и стал одним из крупнейших массовых мероприятий в Прикамье. В разное время его хедлайнерами, «Русских Витязей» и «Первого полета» были АГВП «Русь» и «Стрижи». В прошлом году фестиваль посетили более 42 тыс. человек.