Лесопожарной охране зачитали Конституцию

Конституционный суд (КС) РФ вынес постановление по жалобе правительства Магаданской области. Ранее суды по иску прокуратуры обязали регион закупить вездеходы, огнетушители и другое оборудование для охраны лесов от пожаров. Чиновники сетовали, что федеральных средств на это не хватило, своих денег у области нет, но законодательство обязывает регион в любом случае закупить технику. В связи с этим Магаданская область попросила КС проверить на конституционность нормы Лесного кодекса РФ. В высшей инстанции решили, что все законно: регион должен иметь технику из-за рисков неожиданных пожаров, а расходы на закупку должны возмещаться федеральным центром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С запросом в КС правительство Магаданской области обратилось после серии судов, обязавших чиновников закупить и содержать в надлежащем состоянии технику лесопожарной охраны. В ходе проверок в 2022–2023 годах прокуратура выявила отсутствие у магаданских лесопожарных станций и подразделения «Авиалесоохраны» вездеходов, грузовиков, тракторов, огнетушителей, пожарных рукавов, радиостанций и прочего профильного оборудования. В октябре 2023 года Магаданский горсуд обязал региональное минприроды в течение года провести закупки недостающей техники. И хотя Магаданский областной суд в феврале 2024 года отменил это решение, Девятый кассационный суд в августе 2024 года вновь обязал власти региона сделать это.

Позиция суда сводилась к тому, что по ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ полномочия по охране лесов и закупке профильной техники переданы от федерального центра регионам.

Магаданские власти указывали, что выделенных субвенций из федерального бюджета на закупку не хватило: чиновники подавали заявку еще на 168 млн руб., но денег не получили. По этой причине региональное минприроды нельзя обвинить в бездействии, сочли в правительстве Магаданской области. В свою очередь, кассационная инстанция решила, что власти должны были обращаться за дополнительным финансированием заблаговременно. Верховный суд РФ отказал региону в передаче жалобы в свою коллегию по административным делам.

Тогда магаданские власти оспорили ч.1 ст. 83 Лесного кодекса РФ в Конституционном суде. Чиновники указали, что по смыслу этой статьи кодекса закупка техники лесопожарной охраны оплачивается из федеральных субвенций, механизм их выделения утвержден правительством РФ и не позволяет региону тратить свои средства сверх федеральных лимитов. При этом прокуроры требуют от региона эту технику закупать и содержать, и в этом магаданские власти видят неопределенность норм Лесного кодекса РФ.

КС, рассмотрев жалобу, не нашел противоречий с Основным законом. В высшей судебной инстанции дали понять, что ответственность за финансирование подобных закупок с федерального бюджета не снимается. Но есть риски неожиданных пожаров — в таких случаях регион должен использовать для его тушения свое имущество, а расходы на его закупку должны компенсироваться. «При исчерпанности субвенции финансирование осуществляется в следующем финансовом году»,— рассудили в суде.

Постановление КС вносит ясность в один из самых острых вопросов лесного права — распределение финансового бремени между центром и регионами, считает управляющий партнер адвокатского бюро Zharov Group Евгений Жаров.

Документ не означает, что регионы теперь обязаны содержать лесопожарную систему или закупать технику за свой счет, а касается порядка действий, когда субъект федерации обязать незамедлительно исполнить решение суда, поясняет руководитель корпоративной практики юридической компании a. t. Legal Олег Карьков. «Региональные власти не вправе ссылаться на нехватку денег в качестве оправдания бездействия»,— полагает эксперт, добавляя, что чиновникам следует своевременно согласовывать потребность в средствах с Рослесхозом, обращаться за резервами и т. д. Лишь в случае «непосредственного риска лесного пожара власти обязаны использовать свое имущество и средства» с последующей компенсаций «в приоритетном порядке», полагает господин Жаров. Если выделенные деньги потрачены на другие цели, либо регион «молчал о проблеме нехватки средств», федеральные власти вправе отказать в финансировании, считает Олег Карьков. «Теперь регионы должны действовать проактивно, чтобы защитить бюджетные интересы»,— считает господин Жаров. В целом постановление КС «исключает произвольное перекладывание финансового бремени на субъекты», добавляет он, полагая, что это изменит сложившуюся судебную практику.

Александр Воронов