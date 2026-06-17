Лесопожарной охране зачитали Конституцию
КС признал законным механизм закупок регионами техники для тушения огня
Конституционный суд (КС) РФ вынес постановление по жалобе правительства Магаданской области. Ранее суды по иску прокуратуры обязали регион закупить вездеходы, огнетушители и другое оборудование для охраны лесов от пожаров. Чиновники сетовали, что федеральных средств на это не хватило, своих денег у области нет, но законодательство обязывает регион в любом случае закупить технику. В связи с этим Магаданская область попросила КС проверить на конституционность нормы Лесного кодекса РФ. В высшей инстанции решили, что все законно: регион должен иметь технику из-за рисков неожиданных пожаров, а расходы на закупку должны возмещаться федеральным центром.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
С запросом в КС правительство Магаданской области обратилось после серии судов, обязавших чиновников закупить и содержать в надлежащем состоянии технику лесопожарной охраны. В ходе проверок в 2022–2023 годах прокуратура выявила отсутствие у магаданских лесопожарных станций и подразделения «Авиалесоохраны» вездеходов, грузовиков, тракторов, огнетушителей, пожарных рукавов, радиостанций и прочего профильного оборудования. В октябре 2023 года Магаданский горсуд обязал региональное минприроды в течение года провести закупки недостающей техники. И хотя Магаданский областной суд в феврале 2024 года отменил это решение, Девятый кассационный суд в августе 2024 года вновь обязал власти региона сделать это.
Позиция суда сводилась к тому, что по ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ полномочия по охране лесов и закупке профильной техники переданы от федерального центра регионам.
Магаданские власти указывали, что выделенных субвенций из федерального бюджета на закупку не хватило: чиновники подавали заявку еще на 168 млн руб., но денег не получили. По этой причине региональное минприроды нельзя обвинить в бездействии, сочли в правительстве Магаданской области. В свою очередь, кассационная инстанция решила, что власти должны были обращаться за дополнительным финансированием заблаговременно. Верховный суд РФ отказал региону в передаче жалобы в свою коллегию по административным делам.
Тогда магаданские власти оспорили ч.1 ст. 83 Лесного кодекса РФ в Конституционном суде. Чиновники указали, что по смыслу этой статьи кодекса закупка техники лесопожарной охраны оплачивается из федеральных субвенций, механизм их выделения утвержден правительством РФ и не позволяет региону тратить свои средства сверх федеральных лимитов. При этом прокуроры требуют от региона эту технику закупать и содержать, и в этом магаданские власти видят неопределенность норм Лесного кодекса РФ.
КС, рассмотрев жалобу, не нашел противоречий с Основным законом. В высшей судебной инстанции дали понять, что ответственность за финансирование подобных закупок с федерального бюджета не снимается. Но есть риски неожиданных пожаров — в таких случаях регион должен использовать для его тушения свое имущество, а расходы на его закупку должны компенсироваться. «При исчерпанности субвенции финансирование осуществляется в следующем финансовом году»,— рассудили в суде.
Постановление КС вносит ясность в один из самых острых вопросов лесного права — распределение финансового бремени между центром и регионами, считает управляющий партнер адвокатского бюро Zharov Group Евгений Жаров.
Документ не означает, что регионы теперь обязаны содержать лесопожарную систему или закупать технику за свой счет, а касается порядка действий, когда субъект федерации обязать незамедлительно исполнить решение суда, поясняет руководитель корпоративной практики юридической компании a. t. Legal Олег Карьков. «Региональные власти не вправе ссылаться на нехватку денег в качестве оправдания бездействия»,— полагает эксперт, добавляя, что чиновникам следует своевременно согласовывать потребность в средствах с Рослесхозом, обращаться за резервами и т. д. Лишь в случае «непосредственного риска лесного пожара власти обязаны использовать свое имущество и средства» с последующей компенсаций «в приоритетном порядке», полагает господин Жаров. Если выделенные деньги потрачены на другие цели, либо регион «молчал о проблеме нехватки средств», федеральные власти вправе отказать в финансировании, считает Олег Карьков. «Теперь регионы должны действовать проактивно, чтобы защитить бюджетные интересы»,— считает господин Жаров. В целом постановление КС «исключает произвольное перекладывание финансового бремени на субъекты», добавляет он, полагая, что это изменит сложившуюся судебную практику.