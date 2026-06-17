Суд подтвердил право воронежского общества слепых на пользование помещением

Воронежский областной суд оставил без изменения решение Ленинского райсуда, которым за региональным отделением Всероссийского общества слепых (ВОС) признано право безвозмездного пользования помещением на улице Пушкинской, 42. Апелляционные жалобы собственника здания ООО «Воронежагротех» отклонены. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела жалобы ООО «Воронежагротех» и ООО «МТС Новоусманская», которые просили отменить решение райсуда, ссылаясь на пропуск срока исковой давности и отсутствие у прокурора права на обращение в суд. Однако суд второй инстанции согласился с выводами районного суда, жалобы оставлены без рассмотрения по существу.

По данным Rusprofile, ООО «Воронежагротех» зарегистрировано на улице Пушкинской, 40 в Воронеже в апреле 2016 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 39,3% компании принадлежит Евгению Пивоварову, 20,8% — гендиректору Валерию Болдыжеву, 18,2% — Ольге Нелепиной, 3,2% — Анатолию Новикову, оставшиеся 18,45% распределены между еще 17 учредителями. По итогам 2025 года компания выручила 6,4 млн руб. и получила 71 тыс. руб. чистой прибыли.

В марте Ленинский райсуд удовлетворил иск прокурора и регионального отделения ВОС, обязав собственника здания заключить с обществом договор безвозмездного пользования. Основанием для этого стало решение исполкома облсовета народных депутатов от 1980 года и условие плана приватизации о сохранении за ВОС права пользования помещениями. С 1995 по 2014 год общество платило за аренду, а из-за постоянного повышения ставок вынужденно освободило помещение.

Ульяна Ларионова