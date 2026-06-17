Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 18 июня

Австралийский доллар 51,3527
Английский фунт 97,6859
Белорусский рубль 26,2476
Гонконгский доллар* 92,8262
Дирхам ОАЭ 19,8088
Доллар США 72,7479
Евро 84,3439
Индийская рупия** 77,0832
Казахстанский тенге** 14,9328
Канадский доллар 51,9776
Китайский юань 10,7589
СДР 99,4733
Сингапурский доллар 56,7589
Турецкая лира* 15,7279
Украинская гривна* 16,2361
Шведская крона* 77,4010
Швейцарский франк 91,8650
Японская иена** 45,3569

*За 10. **За 100.