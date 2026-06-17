Черноземье 17.06.2026, 18:23 Официальные курсы валют ЦБ на 18 июня Австралийский доллар 51,3527 Английский фунт 97,6859 Белорусский рубль 26,2476 Гонконгский доллар* 92,8262 Дирхам ОАЭ 19,8088 Доллар США 72,7479 Евро 84,3439 Индийская рупия** 77,0832 Казахстанский тенге** 14,9328 Канадский доллар 51,9776 Китайский юань 10,7589 СДР 99,4733 Сингапурский доллар 56,7589 Турецкая лира* 15,7279 Украинская гривна* 16,2361 Шведская крона* 77,4010 Швейцарский франк 91,8650 Японская иена** 45,3569 *За 10. **За 100.