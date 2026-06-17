Самарская область по социально-экономическому развитию заняла второе место в ПФО

Центр экономических исследований агентства «РИА Рейтинг», входящего в государственную медиагруппу «Россия сегодня» подготовил очередной рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Аналитики центра отмечают, что рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2025 год, исходя из данных официальной статистики. Анализируемые данные — показатели масштаба экономики (объем производства, доходы бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли); показатели эффективности экономики (объем производства и инвестиции на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности); показатели бюджетной сферы (доходы бюджета на душу населения, отношение госдолга к доходам бюджета, отношение доходов бюджета к расходам); показатели соцсферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни, уровень смертности, доля населения с доходами ниже границы бедности).

В итоговом рейтинге лидерами традиционно являются Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте — Татарстан. Самарская область заняла 11-е место среди регионов РФ, сохранив уровень прошлого года. Оренбургская область среди регионов РФ понизила свои позиции с 26-го места прошлогоднего рейтинга до 35-го места в 2026 году (по ПФО — 8-е место). Ульяновская область поднялась в сравнении с прошлогодним рейтингом на одну позицию и заняла 50-е место (11-е место в ПФО).

По ПФО на 12-й строчке — Кировская область, предпоследнее место у Мордовии и последнее — у Республики Марий Эл.

Сергей Титов, Ульяновск