Рок-группа Faith No More может вернуться на сцену в 2027 году

Американская альтернативная рок-группа Faith No More опубликовала в соцсетях пост, который многие поклонники коллектива расценили как анонс возвращения на сцену в 2027 году. В публикации поверх логотипа группы были размещены цифры «2027».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллектив Faith No More

Фото: Dustin Rabin / Stereogum Коллектив Faith No More

Фото: Dustin Rabin / Stereogum

В 1998 году коллектив распался, однако воссоединился в 2009 году. В 2015 году команда выпустила последний на нынешний момент альбом «Sol Invictus», после чего снова прекратила деятельность. Фронтмен группы Майк Паттон известен своим участием в многочисленных сольных и сайд-проектах и продолжает выступления до сих пор. Однако наибольшей популярности он добился в составе Faith No More, поэтому даже намек на реюнион команды вызвал ажиотаж среди поклонников.

По информации профильного издания Pollstar, Faith No More подписала соглашение о будущих гастролях с бразильской ивент-компанией 30e, которая в прошлом году заключила аналогичный контракт с другой альтернативной американской группой — System Of A Down.

Евгений Хвостик