Завершение ремонта 10-го корпуса Нижегородского кремля сдвинуто на зиму

В министерстве культуры Нижегородской области, курирующем ремонт объекта культурного наследия «Казарма гарнизонного батальона» (10-й корпус кремля), планируют завершить работы «предстоящей зимой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госконтракт стоимостью 248,8 млн руб. по восстановлению исторической казармы был заключен в мае 2023 года с ООО «Фрегат». Однако сроки ввода здания в эксплуатацию неоднократно сдвигались: открыть филиал Русского музея в 10-м корпусе кремля власти планировали еще летом прошлого года.

«В данный момент выполнен большой объем работ по монтажу инженерных сетей, в том числе электросетей, систем кондиционирования и вентиляции, слаботочных сетей, залиты полы, в помещениях предчистовая отделка выполнена на 80%. Кроме того, изготовлены и установлены более 100 деревянных окон, входные и внутренние двери, в зоне, где будут расположены рабочие помещения, установлены стеклянные перегородки, на внутренних лестницах установлены перила, началась чистовая отделка санузлов. В конечном итоге мы видим это здание как современное музейное пространство, и хочется, чтобы помещения соответствовали высоким требованиям, которые сегодня к ним предъявляются», — сообщила в соцсетях министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова по итогам совещания на объекте.

Сметная стоимость восстановления казармы, судя по карточке госконтракта, увеличилась до 271,9 млн руб., а сроком завершения работ значится 4 февраля 2026 года. Удорожание обусловлено и тем, что в проектно-сметной документации не были учтены некоторые объемы и виды работ.

Иван Сергеев