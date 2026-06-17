Хинштейн опроверг сообщения о самообороне курских предприятий от атак БПЛА

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале Max назвал фейковой информацию о якобы подписанном им постановлении, которое возлагает ответственность на руководителей местных предприятий за последствия атак БПЛА, а также обязывает создавать собственные вооруженные подразделения. Он отметил, что письма с поддельным документом сегодня поступили на электронные почты курских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По мнению губернатора, рассылка данного фейка является «очередной попыткой ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций вооруженных сил Украины.— «Ъ-Черноземье») посеять панику в приграничном регионе».

«Действительно прецедент — потому что такого постановления губернатора в природе нет и не было. Хотя сам документ сфабрикован неплохо: шрифт, формат, реквизиты похожи на официальный документооборот. Однако распоряжение с такими реквизитами в официальной базе данных не зарегистрировано»,— добавил господин Хинштейн.

Сегодня одним из первых о постановлении курского губернатора, которое оказалось фейком, сообщил в своих каналах Max и Telegram военкор ВГТРК Александр Сладков. Как пояснял господин Сладков, основной посыл документа заключается в «жесткой персональной и финансовой ответственности руководства предприятий всех форм собственности за последствия атак вражеских БПЛА».

Военкор назвал постановление «прецедентом» и заявил, что не обладает полномочиями для публикации текста документа. Через три часа после первого поста Александр Сладков выпустил новый, в котором также назвал информацию о том, что предприятия обязали самостоятельно защищаться от атак беспилотников, фейковой. «Обороной занимаются соответствующие подразделения»,— добавил военкор.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», аналогичный фейк сегодня опровергло правительство Орловской области. В сети также распространялась информация о якобы подписании губернатором Андреем Клычковым указа об обеспечении вооруженной защиты всех предприятий и важных инфраструктурных объектов от атак беспилотников за их счет».

Егор Якимов