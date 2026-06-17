Следствие будет добиваться ареста подростков, подозреваемых в нападении в центре Перми

Следователь СУ СКР по Пермскому краю принял решение о задержании на 48 часов двух четырнадцатилетних подростков, подозреваемых в нападении на местных жителей в Свердловском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). «В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Планируется направление в суд ходатайства об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает СУ СКР.

Напомним, инцидент произошел 14 июня у перекрестка улиц Революции и Островского. Потерпевшим потребовалась медицинская помощь. Ранее ГУ МВД по Пермскому краю сообщало, что установило личности всех участников нападения.