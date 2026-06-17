Футбол оживил туризм Узбекистана

Участие Узбекистана в чемпионате мира привлекло в страну российских туристов. Спрос на бронирование жилья и покупку авиабилетов зафиксировало туристическое агентство Level Travel. Главная причина — попытка ощутить атмосферу спортивного праздника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / File Photo / Reuters Фото: Maxim Shemetov / File Photo / Reuters

Узбекистан впервые в своей истории принимает участие в финальной стадии мундиаля. Страна стала единственной на этом чемпионате из участниц СНГ. Многие игроки сборной известны выступлениями в российском чемпионате, в частности, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев и Остон Урунов. Среди самых популярных направлений для поездок стали Ташкент и Самарканд, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе Level.Travel:

«Узбекистан не самое популярное отпускное направление, но поездок туда стало больше.

Если сравнить период с января по июнь год к году, то рост спроса — примерно 20%. Наиболее популярные регионы — Ташкент и Самарканд, средний чек за туры в Узбекистан — 92 тыс. руб. В июне есть положительная динамика на небольших объемах. Нельзя исключать и привязку к чемпионату.

Туры с захватом 23 июня, когда будет трансляция игры местной сборной, на двоих на 5 ночей начинаются примерно от 60 тыс. руб. Отдельно отели — от 8-10 тыс. руб., так что поехать своим ходом может быть выгоднее, зависит от перелета. Есть варианты провести время с шиком, взяв тур в Ташкент с проживанием в Hilton или Marriott: с бассейном, спа и видом на город. Такая поездка вдвоем на 5 дней стоит 150-170 тыс. руб.».

Турагентство Chip.travel называет Узбекистан приоритетным направлением для тех, кто не смог попасть на чемпионат мира, но все равно хочет ощутить атмосферу футбольного праздника. О том, что Россия будет поддерживать эту страну, заявляла и официальный представитель МИД Мария Захарова. Симпатии россиян к сборной Узбекистана легко объяснить, говорит футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Я в отсутствие сборной России стараюсь на чемпионате мира с большим интересом следить за этой командой. Эта бывшая республика Советского Союза единственная, что вышла на чемпионат мира. Мы знаем, какие замечательные игроки в сборной: тот же Файзуллаев играл в ЦСКА. Симпатии многих любителей футбола будут к этой команде, тем более она интересная, очень здорово выступает и, как я думаю, преподнесет сюрприз».

Первый свой матч на чемпионате мира Узбекистан проведет против Колумбии 18 июня в 5:00 мск.

23 июня команда встретится с Португалией, а 28-го — с Демократической Республикой Конго. В самом Узбекистане идет активная подготовка к просмотру чемпионата мира, говорит гид из Бухары Нодир Джумаев:

«Города готовятся: делают большие экраны в кафешках и в ресторанах, а также в школах, на стадионах. Делают это для того, чтобы многие могли посмотреть, поболеть. Мы думаем, даже если не сможем победить, хотя бы продержимся несколько игр. Многие наши граждане даже полетели в Америку, если есть на это средства. Скорее всего, первый матч по времени не будет подходящим для просмотра на улице. Но следующие игры будут транслировать ближе к вечеру. Хотя из-за жары, возможно, будет не очень комфортно».

С октября 2025 года сборную Узбекистана возглавляет легенда итальянского футбола Фабио Каннаваро. В 2006 году он стал обладателем «Золотого мяча» и звания «Игрок года по версии FIFA». Тогда же в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира.

Светлана Белова, Никита Путятин, Астон О'Салливан