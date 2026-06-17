«Исследования в гуманитарной сфере сейчас менее востребованы»

В опубликованный 16 июня рейтинг лучших вузов страны RAEX вошли пять учебных заведений из Черноземья, хотя годом ранее их было семь. Из списка выпали Воронежский (ВГУ) и Курский (КГУ) госуниверситеты. Три из пяти сохранивших присутствие в рейтинге вузов усилили свои позиции, в то время как два белгородских университета опустились на несколько строчек. О причинах такой динамики, в том числе изменении государственных приоритетов в высшем образовании, кадровых перестановках в руководстве вузов и сложностях их работы в приграничье рассуждает экс-ректор Орловского госуниверситета, депутат Госдумы от региона Ольга Пилипенко.

Фото: сайт депутата Госдумы Ольги Пилипенко

— Ситуация действительно непростая. Во-первых, методика расчета в рейтинге изменилась. Большее внимание уделяется вопросам, связанным с наличием специальностей и исследований, направленных на формирование технологического лидерства и научно-технологическое развитие. К этому как раз относятся медицина и биотехнологии. Конечно, в рейтингах учитывается трудоустройство выпускников вузов. Медвузы в соответствии с госполитикой в сфере кадров поднимаются в рейтингах, открывая новые специальности ординатуры и расширяя круг практик в больницах.

Также на положении вузов сказывается изменение показателей наукометрии — системы оценки научной публикационной активности, в том числе публикаций в высокорейтинговых журналах. КГУ всегда специализировался на исследованиях в гуманитарной сфере, что сейчас менее востребовано. И публикации по ним сейчас затруднены. То же касается и ВГУ.

В следующем году, думаю, тренд на перестройку системы образования и поиск новых партнеров по востребованным направлениям продолжится. В это время возможны определенные колебания в рейтингах, потому что вузы ищут свое место на рынке. Они ориентируются на приоритетные направления развития, спрос работодателей и самих абитуриентов. Тем вузам, которые ухудшили свои позиции, требуется активнее включиться в работу с выпускниками, которые комментировали бы трудоустройство по своим специальностям и показатели зарплат.

Кадровые перестановки в руководстве ведущих вузов Черноземья лишь отчасти влияют на их положение в рейтинге. На позицию КГУ, к примеру, отставка 8739871 Александра Худина вряд ли повлияла. Господин Худин давно был ректором, четко знает позиции своего вуза. Очень большую работу вуз проделал в сфере гуманитарной помощи семьям участников СВО.

То же самое касается белгородских вузов, которые частично работают дистанционно и одновременно принимают ребят, которые не сдают ЕГЭ. Это тоже на показателях рейтинга отражается. Приграничные вузы работают в сложных условиях, но сохраняют лабораторную базу, осуществляют массу гуманитарных и волонтерских миссий. Я бы только за это их подняла в рейтингах. Число иностранных студентов у них также снизилось в связи с изменением миграционной политики и введением обязательной сдачи русского языка.

Эти вузы для ЦФО были знаковыми, и их развитие будет продолжаться. Найти свое место придется в условиях развития ИИ, перехода на специалитет, изменения правил приема. В этом году вузы, ухудшившие свое положение, увидят, где просели, и начнут набирать позиции, корректируя программы развития

Подготовил Егор Якимов