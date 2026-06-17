В Ульяновской области отмечено наибольшее в РФ падение объемов строительства

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» государственной медиагруппы «Россия сегодня» опубликовал обзор социально-экономического состояния регионов России в первом квартале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Анализ составлен аналитиками центра на основе данных Росстата (полная его версия не раскрывается и поставляется только по подписке). В опубликованном обзоре отмечается, что по итогам первого квартала в 42 субъектах РФ наблюдается спад промышленного производства в сравнении с I кв. прошлого года. Отмечается, что в большинстве регионов произошло сокращение в строительной сфере: объем строительных работ снизился в 56 регионах, «наиболее резкое падение произошло в Ульяновской области».

Согласно данным Ульяновскстата в докладе о социально-экономическом положении Ульяновской области за январь-апрель 2026 года (опубликован на официальном сайте ведомства), индекс промпроизводства в регионе составил 91,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом наибольшее падение наблюдается в сфере обрабатывающих производств (88,5%). Индекс инвестиций в основной капитал составил 80,7%, объем работ в сфере строительства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 38,6%. В то же время ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования (включая ИЖС, частное строительство) — 99,2%.

Сергей Титов, Ульяновск