Bloomberg: наушники с камерой от Apple появятся в продаже в 2027 году

Наушники AirPods, оснащенные камерой, первое носимое устройство Apple с ИИ, будут выпущены в продажу в конце 2027 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Компания надеется выпустить наушники, которые позволят ей выйти на рынок ИИ-гаджетов, в рамках самого крупного в своей истории релиза новых продуктов, приуроченного к 20-летию Apple и первому году пребывания Джона Тернуса на посту генерального директора. Он вступает в должность 1 сентября. По словам источников агентства, тогда же будут представлены складной смартфон нового поколения, новая модель iPhone и целая линейка процессоров нового поколения для будущих устройств.

Как сообщается, выпуск новых AirPods под кодовым названием B798 первоначально был запланирован на 2026 год. Сроки были сдвинуты, в том числе, из-за проблем Apple с разработкой ПО для ИИ.

Встроенные камеры с технологией компьютерного зрения не будут предназначены для съемки фото и видео. Они станут датчиками, передающими визуальный контент голосовому ассистенту Siri. Это позволит пользователям задавать Siri вопросы об окружающей обстановке и предметах.

Николай Зубов