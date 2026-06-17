В Оренбуржье работодателям грозят штрафы за отказ брать на работу бывших мобилизованных и контрактников

Депутаты Заксобрания установили административную ответственность за уклонение от приема на работу бывших мобилизованных или контрактников. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Штрафы для должностных лиц составят от 20 до 30 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб. Составлять протоколы будут сотрудники минтруда, рассматривать их — мировые судьи области.

В марте был принят закон, согласно которому работодатель с численностью более 200 сотрудников не вправе отказать в приеме на работу бывшим мобилизованным или контрактникам. Квота для них определена 0,5% от среднесписочной численности персонала.

Руфия Кутляева