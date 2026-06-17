В Оренбуржье работодателям грозят штрафы за отказ брать на работу бывших мобилизованных и контрактников
Депутаты Заксобрания установили административную ответственность за уклонение от приема на работу бывших мобилизованных или контрактников. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Штрафы для должностных лиц составят от 20 до 30 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб. Составлять протоколы будут сотрудники минтруда, рассматривать их — мировые судьи области.
В марте был принят закон, согласно которому работодатель с численностью более 200 сотрудников не вправе отказать в приеме на работу бывшим мобилизованным или контрактникам. Квота для них определена 0,5% от среднесписочной численности персонала.