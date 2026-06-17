В Прикамье сокращается дефицит кадров в сфере здравоохранения

На 1 января 2026 года в государственных учреждениях здравоохранения Прикамья работают 8 839 врачей и 18 379 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом рассказал замминистра здравоохранения региона Евгений Рожнев, сообщает telegram-канал краевого парламента. По его словам, сегодня в регионе достигнута стабилизация кадрового состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил господин Рожнев, обеспеченность врачами выросла в 25 муниципальных образованиях Прикамья, а количество среднего медперсонала увеличилось в 20 территориях. Он отметил также, что сегодня для привлечения кадров в медицине действует несколько мер поддержки, в том числе единовременные выплаты, компенсации аренды жилья и прочее.