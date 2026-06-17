Нижегородский пищепром за четыре месяца 2026 года увеличил производство на 4,5%

В Нижегородской области по итогам первых четырех месяцев 2026 года производство продуктов питания выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, напитков — на 3,8%. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

В частности, производство сливочного масла в регионе выросло более чем на 60% (до 3,8 тыс. т), творога и сыров — более чем на 20% (до 6,4 тыс. т и 3,8 тыс. т соответственно). Мяса и пищевых субпродуктов из домашней птицы произведено больше на 13,5% (26,3 тыс. т ), мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий — на 6% (до 14,3 тыс. т и 16,9 тыс. т).

Отраслевые предприятия за январь — апрель отгрузили продукции на 78,5 млрд руб. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 4%.

Андрей Репин