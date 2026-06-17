Пост оставил, а дела остались

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского следственный департамент МВД РФ обвиняет в получении взятки (ст. 290 УК РФ). По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, он получил через посредников 34 млн руб. от представителя АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко взамен на покровительство при заключении контрактов на ремонт дорог. Источник также рассказал, что показания на Бориса Дубровского дала Екатерина Краснихина, работавшая раньше юристом Геннадия Вильшенко. Магнитогорское АО «Южуралмост» в 2014–2019 годах было одним из крупнейших дорожных подрядчиков в Челябинской области. По данным ФАС РФ, за указанный период компании досталось 90% контрактов на ремонт дорог. В настоящий момент Борис Дубровский находится в федеральном розыске. Он и Геннадий Вильшенко также являются фигурантами дела о растрате более 3 млрд руб. в миндортрансе Челябинской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Дубровский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Борис Дубровский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, обвинение Борису Дубровскому уже предъявлено.

Источник рассказал, что, по версии следствия, Борис Дубровский через посредников получил 34 млн руб. от представителя некогда одной из самых крупных дорожных компаний Челябинска АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко за покровительство при проведении аукционов на ремонт дорог. Он и экс-губернатор также являются фигурантами уголовного дела о растрате почти 3 млрд руб. бюджетных средств при строительстве и ремонте дорог в Челябинской области.

«Ъ-Южный Урал» направил официальный запрос в следственный департамент МВД РФ. На момент написания материала ответ не поступил.

По данным источника, показания на Бориса Дубровского дала Екатерина Краснихина. Она является бывшим заместителем директора по правовым вопросам московского филиала «АО «Южуралмост» и фигурантом уголовного дела о растрате.

«Ъ-Южный Урал» связался с юридической фирмой «Рустам Курмаев и партнеры». В 2019 году Рустам Курмаев являлся адвокатом Бориса Дубровского. В настоящий момент его защитником выступает Дмитрий Горбунов, он отказался комментировать запрос редакции.

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский с августа прошлого года находится в федеральном розыске. Об уголовном деле по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), которое упоминает источник, стало известно 19 февраля 2025-го. В этот день сотрудники регионального УФСБ РФ задержали действовавшего на тот момент министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева.

Помимо экс-министра, в деле еще 14 фигурантов: экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, бывший глава регионального миндортранса Дмитрий Микулик, экс-руководители крупных дорожных компаний ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост» Константин Зарипов, Александр Зырянов и Геннадий Вильшенко, Екатерина Краснихина, начальник правового управления регионального миндортранса Анна Курьянова, ее заместитель Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, замначальника управления Ирина Клементьева, директор подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова, заместитель начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления миндортранса Эмиль Фаткулин, экс-руководитель отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрий Чупахин, а также бывший специалист службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Яна Богданова. Всех вышеперечисленных лиц задерживали в разное время в течение 2025 года.

По версии следствия, в 2015–2019 годах представители челябинского миндортранса заключили с двумя компаниями госконтракты по ремонту и строительству дорог на сумму более 30 млрд руб. на основании фиктивных конкурсов. После чего они перевели 2,9 млрд руб. на банковские счета компаний, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, откуда средства похитили, считает следствие.

Екатерину Краснихину освободили из-под стражи в феврале, вскоре после задержания. Ей назначили запрет определенных действий. В октябре появилась информация о том, что Алексея Нечаева еще в июле суд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест, поскольку он признал вину.

Борис Дубровский занимал пост губернатора Челябинской области в 2014–2019 годах. В октябре 2019-го следственный департамент МВД РФ возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотреб­ление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ). Следствие считало, что преступление совершено при заключении контрактов с региональными компаниями, в том числе с АО «Южуралмост», которому по результатам аукционов досталось 90% контрактов на ремонт дорог. Однако в том же месяце, спустя несколько недель, МВД прекратило уголовное преследование губернатора.

Как утверждает источник «Ъ», в феврале 2025 года МВД начало новое расследование по тем же обстоятельствам.

Борис Дубровский покинул пост губернатора досрочно в марте 2019 года вскоре после того, как ФАС РФ признала факт антиконкурентного соглашения между главой региона, АО «Южуралмост» и министерством дорожного хозяйства области. Антимонопольная служба полагала, что стороны вступили в сговор при проведении десяти аукционов на ремонт и строительство дорог на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Однако в декабре 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску «Южуралмоста» признал решение ФАС незаконным. Впоследствии между участниками шли многолетние разбирательства. В марте 2021 года Арбитражный суд Москвы повторно признал решение ФАС о сговоре незаконным.

«Южуралавтобан» и «Южуралмост» во время работы двух предыдущих губернаторов Челябинской области являлись крупнейшими подрядчиками на рынке ремонта и строительства дорог в регионе. Компания «Южуралавтобан», созданная в 1995 году в Магнитогорске, фигурировала в уголовном деле о дорожных откатах экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Они также находятся в розыске по обвинению в получении взяток на общую сумму 3,2 млрд руб.

«Южуралавтобан» в 2012–2014 годах получал наиболее выгодные контракты в регионе. Правопреемником компании является АО «Южуралмост». В 2019 году суд по иску УФНС по Челябинской области признал компании взаимозависимыми и обязал «Южуралмост» заплатить налоговый долг «Южуралавтобана» в размере 1,2 млрд руб.

Ольга Воробьева