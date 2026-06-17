Неон, утка по-пекински и дух Азии

В креативном кластере «Артист» запустился главный гастрономический тренд сезона — китайская забегаловка «Гонконг». Проект создан командой самарского ресторатора Евгения Реймера в партнерстве с сооснователем легендарного El Copitas Bar Игоря Зернова.



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Концепция отражает дух космополитичного мегаполиса, где Восток встречается с Западом. «Гонконг — это врата Азии, где сочетаются культуры Китая, Японии и Кореи. Доминировать будет китайская кухня — на данный момент это единственное заведение в Самаре с традиционными китайскими блюдами», — комментирует Евгений Реймер. По вечерам пространство превратится в модный коктейльный бар с гостевыми сменами барменов и DJ-сетами со всей страны, а по выходным заведение будет работать до 4:00 утра.

За гастрономию отвечает шеф-повар Александр Ляпоров («Ваще огонь»), прошедший стажировку в Китае у декана Академии сычуаньской кухни Ланя Минлу и преподавателей Института туризма Сычуаньского университета. Экспертизу проекта также усилил Сергей Ким — шеф-повар петербургского ресторана «Пища династии Минь» (лауреат премии «Что где есть в СПб» 2024 и топ-10 «Пальмовой ветви» 2025).

В меню «Гонконга» представлены маринованный корень лотоса, креветочные чипсы, а также баодзы, димсамы и цзяодзы, WOK и специалитеты: лапша и рис, мини-шашлычки, аутентичная утка по-пекински с паровыми блинчиками, удон и японские рамены.

Игорь Зернов вместе с бренд-барменеджером El Copitas Романом Сабанаевым разработал для Самары полностью эксклюзивную коктейльную карту. «Эта карта будет уникальной, без каких-либо аналогов. Думаю, она найдет в Самаре своих фанатов», — делится Игорь Зернов.

Интерьер заведения детально передает атмосферу шумного гонконгского рынка. Многослойный дизайн сочетает в себе красный и золотой цвета, неоновый свет, элементы дунхуа (китайского аниме) и граффити на тему китайской мифологии под трендовую молодежную музыку Китая.