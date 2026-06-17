Премьер Удмуртии: Белоруссия на втором месте по объему торгового оборота региона

Открытие генеральных консульств Белоруссии в соседних с Удмуртией регионах — Татарстане и Башкирии будет способствовать развитию партнерских отношений между республиками. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал на рабочей встрече с генконсулом союзного государства в Уфе Александром Ковалевым. Господин Бречалов поздравил его с недавним назначением на должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В 2025 году внешнеторговый оборот Удмуртии с Белоруссией увеличился на 47%,— рассказал на встрече с генконсулом председатель правительства региона Роман Ефимов.— Сегодня ваша страна занимает второе место по объему торгового оборота нашей республики. Растет экспорт машиностроительной продукции, текстиля, изделий химической промышленности и продовольственных товаров»,— сказал господин Ефимов.

По словам премьера, жители Удмуртии любят мясную продукцию из Белоруссии, и среди местного населения отмечается рост спроса на текстиль и продукцию машиностроения. Зампредседателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина пригласила генконсула посетить 69-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского».