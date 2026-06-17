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Журналисты обвинили главу LVMH в «удушении» рынка деловых СМИ Франции

Французский профсоюз журналистов подал в Государственный совет Франции (сочетает две основные функции: консультативный орган при правительстве и высшую административную судебную инстанцию) жалобу против главного владельца и главы люксового холдинга LVMH миллиардера Бернара Арно. Как сообщает The Guardian, журналисты считают, что миллиардер пытается задушить рынок деловых французских СМИ, скупая профильные издания и влияя на их редакционную политику. Холдингу LVMH принадлежит деловая газета Les Echos, агентство бизнес-новостей L’Agefi, а с конца прошлого года и еженедельное деловое издание Challenges.

Глава LVMH Бернар Арно

Глава LVMH Бернар Арно

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Глава LVMH Бернар Арно

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Профсоюз французских журналистов просит Государственный совет разобраться, не являются ли действия Бернара Арно, состояние которого оценивается примерно в $200 млрд, попыткой монополизации рынка деловых СМИ и как это может повлиять на свободу слова и прессы в стране. Беспокойство журналистов вызывает и то, что Бернар Арно не скрывает своих политических предпочтений. В апреле господин Арно был среди нескольких ведущих французских бизнесменов, ужинавших с одним из лидеров крайне правых, Марин Ле Пен. В том же месяце журнал Paris Match, также принадлежащий Бернару Арно, сделал главным материалом одного из номеров статью о потенциальном кандидате в президенты Франции, союзнике Марин Ле Пен Жордане Барделла.

«Бернар Арно за несколько лет фактически присвоил лучшие активы в деловой прессе,— цитирует The Guardian Алексиса Левриера, историка СМИ из Реймсского университета.— Сейчас у него почти что монополия на экономические новости».

Профсоюзы заявляют, что компания Бернара Арно не подписала хартию недавно купленного издания Challenges о редакционной независимости. Если срок действия этой хартии не будет продлен, она истечет в следующем году. Срок действия хартии газеты Les Echos также истекает в 2027 году. В 2023 году журналисты Les Echos уже проводили забастовку, протестуя против ухода своего главного редактора и решения руководства назначить ему замену.

Евгений Хвостик

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1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

Фото: Aurelien Morissard / AP

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффетт — $154 млрд

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффетт — $154 млрд

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

Фото: Evan Vucci / AP

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

Фото: Iago Lopez / AP

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

Фото: Jonathan Hui / Imagn Images / Reuters

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1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

Фото: Aurelien Morissard / AP

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффетт — $154 млрд

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

Фото: Evan Vucci / AP

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

Фото: Iago Lopez / AP

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

Фото: Jonathan Hui / Imagn Images / Reuters

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