Журналисты обвинили главу LVMH в «удушении» рынка деловых СМИ Франции

Французский профсоюз журналистов подал в Государственный совет Франции (сочетает две основные функции: консультативный орган при правительстве и высшую административную судебную инстанцию) жалобу против главного владельца и главы люксового холдинга LVMH миллиардера Бернара Арно. Как сообщает The Guardian, журналисты считают, что миллиардер пытается задушить рынок деловых французских СМИ, скупая профильные издания и влияя на их редакционную политику. Холдингу LVMH принадлежит деловая газета Les Echos, агентство бизнес-новостей L’Agefi, а с конца прошлого года и еженедельное деловое издание Challenges.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава LVMH Бернар Арно

Фото: Abdul Saboor / Reuters Глава LVMH Бернар Арно

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Профсоюз французских журналистов просит Государственный совет разобраться, не являются ли действия Бернара Арно, состояние которого оценивается примерно в $200 млрд, попыткой монополизации рынка деловых СМИ и как это может повлиять на свободу слова и прессы в стране. Беспокойство журналистов вызывает и то, что Бернар Арно не скрывает своих политических предпочтений. В апреле господин Арно был среди нескольких ведущих французских бизнесменов, ужинавших с одним из лидеров крайне правых, Марин Ле Пен. В том же месяце журнал Paris Match, также принадлежащий Бернару Арно, сделал главным материалом одного из номеров статью о потенциальном кандидате в президенты Франции, союзнике Марин Ле Пен Жордане Барделла.

«Бернар Арно за несколько лет фактически присвоил лучшие активы в деловой прессе,— цитирует The Guardian Алексиса Левриера, историка СМИ из Реймсского университета.— Сейчас у него почти что монополия на экономические новости».

Профсоюзы заявляют, что компания Бернара Арно не подписала хартию недавно купленного издания Challenges о редакционной независимости. Если срок действия этой хартии не будет продлен, она истечет в следующем году. Срок действия хартии газеты Les Echos также истекает в 2027 году. В 2023 году журналисты Les Echos уже проводили забастовку, протестуя против ухода своего главного редактора и решения руководства назначить ему замену.

Евгений Хвостик