Губернатор Самарской области отправил в отставку главу муниципалитета
Полномочия главы сельского поселения Каменка Шенталинского района Самарской области Гульнары Шафиулиной досрочно прекращены. Распоряжение губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на портале правовой информации.
Гульнара Шафиулина
Фото: Администрация Шенталинского района Самарской области
Временно исполняющей полномочия главы муниципалитета назначена Наталия Громова.
Причины отставки Гульнары Шафиулиной не называются. Чиновница продержалась на посту менее полугода. Она возглавила муниципалитет в январе 2026 года.