Губернатор Самарской области отправил в отставку главу муниципалитета

Полномочия главы сельского поселения Каменка Шенталинского района Самарской области Гульнары Шафиулиной досрочно прекращены. Распоряжение губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гульнара Шафиулина

Фото: Администрация Шенталинского района Самарской области Гульнара Шафиулина

Фото: Администрация Шенталинского района Самарской области

Временно исполняющей полномочия главы муниципалитета назначена Наталия Громова.

Причины отставки Гульнары Шафиулиной не называются. Чиновница продержалась на посту менее полугода. Она возглавила муниципалитет в январе 2026 года.

Георгий Портнов