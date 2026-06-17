Новая квартира в Челябинске этим летом дешевле строящейся на 900 тыс. рублей

На начало июня 2026 года разница в стоимости квартиры в новостройке по сравнению со строящимся жильем в Челябинске составляет 900 тыс. руб. в пользу готовой квартиры. Причиной называют необходимость девелопера срочно погасить кредит, указано в исследовании сервиса «Объектив.РФ».

Средняя стоимость введенной в эксплуатацию квартиры в новостройке в начале лета в Челябинске составила 8,4 млн руб., тогда как строящееся жилье обойдется в 9,3 млн руб. Средняя цена квадратного метра первого варианта достигла 148,1 тыс. руб. Это на 11,5% ниже стоимости «квадрата» в объектах на этапе возведения — 167,3 тыс. руб. Такую ситуацию специалисты сервиса объясняют в первую очередь возможной необходимостью девелопера срочно погашать кредит за строительство: если он будет ждать, вырастут проценты. Кроме того, иногда квартиры в готовом доме могут быть дешевле, поскольку возводимое жилье растет в цене из-за инфляции, удорожания материалов и изменений в налогообложении.

На начало июня 2026 года в экспозиции новостроек Челябинска оказалось более 98,9 тыс. кв. м нераспроданного жилья от застройщиков в готовых домах. Это 19,8% всего объема предложения на первичном рынке города.

Виталина Ярховска